宏全(9939)第3季受台灣疫情衝擊導致客戶下單意願保守，加上東南亞一次性稅賦影響，業績表現恐將不如第2季，第4季又屬營運淡季，營運保守以待，不過，2021年全年度，受惠台灣無菌三廠開始貢獻全年度營運，中國大陸組織調整關閉營運不佳據點，增加非飲料包材業務，再加上東南亞營運恢復成長，法人認為，宏全2021年營運將維持成長腳步。

展望2022年，宏全台灣區將穩定成長，大陸地區將持續調整客戶結構，並積極產品組合優化，提升整體產能嫁動率，而宏全亞洲在SOSRO廠與印尼泗水廠新增飲料代工產線貢獻全年度營運，在三大地區同步成長帶動下，法人初估，宏遠2022年營收將成長1成左右，獲利也將持續成長。

宏全在台灣區方面，2021年因受到疫情干擾業績受到些影響，不過，在無菌三廠貢獻全年度營運，加上飲料包材拓展至食品包材，全年度營運仍將成長，明年，在無菌三廠嫁動率持續提升，及拓展食品包材效益逐漸顯現，營收及獲利可望聯袂成長。

宏全在大陸地區方面，2021年關閉營運不佳的據點，而佛山廠已在去年第3季投產，今年將貢獻全年度營運，並持續增加乳製品包材與醬料包材營收，今年營運將成長。至於明年，公司仍將持續調整客戶結構、產品組合，以及提升嫁動率，營收獲利仍將維持在成長的軌道。