根據路透社29日的調查報告，日本9月家庭支出可能會下滑，因為當地民眾對新冠病毒還是戒慎恐懼，讓原本就脆弱的景氣復甦更加雪上加霜。

日本經濟成長內憂的部分已消弭，但外患因是全球性的問題，故還未能解決。

內憂是日本因新冠疫情而實施的緊急狀態，在9月底前已陸續解除，因此樂觀派認為景氣可望回春。不過，現在日本要面對的外患則是，供應鏈供料不順以及原物料價格飆升問題。

路透社預測，繼8月下跌3%之後，日本9月家庭支出預估還會年減3.9%。

日本總研(JRI)認為，疫苗覆蓋率增加以及新染疫者減少，消費支出小幅回升，但民眾還是謹慎觀望的多。

將在11月5日正式公布的官方版日本家戶支出中，預料9月會比8月成長2.8%，這也是連續4個月下跌後首次增加。經濟專家學者表示，10月之後日本家庭支出可望進一步反彈，因為社交禁令鬆綁，外出購物者回流，還有餐廳外食客也同步增加。

到了11月15日，日本將發布眾所矚目的當地第3季經濟成長相關數據。不過，至目前為止幾乎都一面倒猜測，日本第3季的這份經濟數據，應該不會有什麼讓人驚艷的表現。