廢棄的塑膠袋變成漂浮水母，資源回收的寶特瓶，成為偶戲道具素材，台灣的無獨有偶工作室劇團與德國圖賓根形體劇場，花費三年時間跨國合作，打造作品《穿越真實的邊界》，今日登場。

這次由雙導演鄭嘉音與法蘭克・索恩樂一起合作，故事靈感來自演員的生命經驗、夢境，以及編劇陳弘洋所寫的故事，鄭嘉音表示，當代偶戲的表演手法，不單單是操偶師操控戲偶，「而是人與偶相互協助，演員有時是操偶人，有時要演戲，故事包括有在山難中失去好友的人、對於性別有疑惑的打工族、擔憂某事的母親、光鮮亮麗的主播、跟植物說話的插畫家等。」

廢棄的塑膠袋變成漂浮水母，資源回收的寶特瓶，成為偶戲道具素材，無獨有偶工作室劇團與德國圖賓根形體劇場，花費三年時間跨國合作，打造作品《穿越真實的邊界》，即將登場。（無獨有偶工作室劇團提供）

特別的是，有如傳統布袋戲會有現場演奏的的文武場，這部作品也有現場音樂演奏，鄭嘉音表示，「現場演奏的音樂，能和表演者的呼吸、動態節奏相互結合，演出會更生動。」

《穿越真實的邊界》的場景十分魔幻，鄭嘉音說，有飛來飛去的「迷魅」角色，會吸取人的負面情感，此外，在外太空的場景，出現的外星生物樣貌，其實是參考自深海的海洋生物形象。

「我們也試著在畫面上應造一種動畫感，換景時不是停下來換景再繼續演出，而是演員還在上頭走著，山就開始移動，為此，舞台人員其實也都是表演者。」鄭嘉音表示，這部作品主要想表達現代人的生活困境，「取材都是從生活中裡的故事和材質，也是藝術家對現代生活的呼應。」演出將於10月29日至31日，在新北市淡水雲門劇場登場。