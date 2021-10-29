社頭鄉第一社福大樓落成暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站，29日開幕啟用，彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉長劉錦昌、彰化醫院院長曾孔彥出席，期盼未來能就近帶給社頭鄉長者最優質的照護服務。

社頭鄉第一社福大樓，去年中完工後，社頭公所與彰化醫院攜手，打造C級巷弄長照站與日照中心，上午正式開幕啟用。（謝瓊雲攝）

第一社福大樓由社頭鄉公所與衛福部彰化醫院合作，規畫多元化的整合型長照服務，一樓為巷弄長照站，提供在地長輩醫療諮詢、供餐、健康促進等服務，並安排多元課程；二、三樓則為失能、失智長者專屬日間照顧中心，透過社會工作、醫療護理、復能及文康休閒等服務，讓長輩如同在自己家中一樣，受到妥善的關懷與照顧。

洪榮章表示，彰化縣在王惠美縣長剛上任時，65歲以上長輩約19萬人，如今已超過22萬人，縣長上任後，積極推動社區關懷據點，目標是朝全縣589村里、一村里一關懷據點，目前已有299個據點；也積極爭取興建長照衛福大樓，已有6案興建當中，全縣C級巷弄長照站已有242家，並持續擴建日間照顧中心、巷弄長照站、育兒親子館、社區公共托育家園等多元社會服務專區，建構老幼共學的好所在，打造彰化成為全國最宜居的幸福城市。

社頭鄉長劉錦昌說，社頭第一社福大樓歷經3年完工，進入高齡化社會後，長照服務非常重要，社頭鄉公所也非常重視。未來彰化醫院進駐為長者服務，希望社頭在地長輩們都能幸福健康。

彰化醫院院長曾孔彥表示，感謝彰化縣政府、社頭鄉長及前部立醫院院長謝文淮的規劃，讓部立彰化醫院可以設置醫事C級巷弄長照站，提供社區老人有活動空間，採以前「廟埕下」、「大樹下」的概念，將來在二、三樓還會設日照中心，希望可以成為社頭鄉未來老人家休息的好地方，希望第一社福大樓會越來越好。