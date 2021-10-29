被罷免的前立委陳柏惟29日從立院出發，騎單車一路南下台中，首站抵達桃園。（賴佑維攝）

被罷免的前立委陳柏惟29日從立院出發，騎單車一路南下台中，首站抵達桃園市基進黨部。陳受訪表示，沒辦法預料未來，目前就是把眼前的事情做好，會全力協助台中二選區補選。他說，目前一勝一敗沒有輸，第3場才是三部曲的完結篇。

陳柏惟騎單車到桃園，媒體詢問下一步？他說，3年前沒有人知道他會離開高雄，2年前沒人知道他會當立委，在資訊爆炸時代，沒辦法預料未來，對他來說就是把眼前的事做好。陳表示，現在最重要的，就是台中二選區補選，現在一勝一敗沒有輸，一減一等於零。第3場才是我們最後三部曲的完結篇。

媒體詢問，補選有可能跟民進黨合作嗎？陳說，應該是這樣，此外台中二選區比較特別，原則上是一個很厲害的政治勢力，對上其他人。基進黨是在野，就一起合作。他也說，那個家族還是比較強，公信力也比較足，他猜應該還是該家族的兄弟姐妹，「大概就是那一群人比較有機會。」

陳柏惟也分享心得給其他新進，他說，分享一句話給非常多優秀的年輕人，「All politics is local」，所有的政治都是地方政治，所有的政治都是本土政治。陳表示，換個方式講就是要草根精神，也要鼓勵政治工作的年輕人，應該用雙腳，身體力行方式，去接觸不同的士農工商，而不是空戰、社群發發文章而已，也要鼓勵他們繼續努力，桃竹苗會有優秀的人出來競選。

媒體最後問，選戰有可能跟其他政黨、地方勢力合作嗎？他說，議員的部分比較困難，若是單一選區如立委、市長有討論空間，但議員是要「蓋一個最爽的，不可能跟人結盟，給你最爽，我第二爽」，這不太合理。

基進黨桃園黨部執行長藍士博說，目前桃園市中，桃園區確定他參選，至於中壢區，會找理念接近、信念相同的優秀候選人。