第四屆印太商業論壇（IPBF）29日線上舉行，外貿協會與美國在台協會不僅爭取到台灣公開參與機會，也爭取到擔綱今年最熱門的電動車產業主題演講；貿協董事長黃志芳指出，以打造未來電動車的韌性供應鏈提出台灣五大核心優勢，為臺灣電動車產業在印太區域合作與台美夥伴創造新一波聚焦。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅線上開場指出，台灣不論在自動駕駛系統、電動車電池製造都有著技術與領導兼具的地位，在全球高科技供應鏈中，是不可或缺的關鍵角色。更讚揚台灣是美國關鍵政策措施的合作者、可信賴夥伴、也是充滿活力的民主社會、更是全球中一股善的力量（Force of good）。當全球再度審視供應鏈的架構、加速疫後經濟復甦的同時，台灣再次展現其在維護全球經濟的穩定發展中為重要的一環。最後也再次強調台灣在關鍵新興技術、醫療設備、半導體產業是美國可信賴的全球供應鏈的主要合作夥伴。

台灣代表團則由黃志芳以印太戰略下的電動車產業合作為主題發表演說，黃志芳強調，運輸工具電動化將會是未來主流趨勢，而台灣不論在軟硬體都是佼佼者，也囊括電動機車、電動巴士等，是電動車供應鏈的關鍵角色、價值提供者。

他同時提出台灣電動車產業擁有五大優勢，一是完整電動車產業供應鏈，其次是完整電動車產業平台包括MIH電動車平台等、以及競爭力強勁的電動巴士產業，而第四優勢是台灣在電動機車產業發展，除了Gogoro已赴美國當獨角獸，還有光陽、三陽等電動機車等業者在印太聯盟國家像是印尼、越南、印度等均有成功的合作經驗，此外，第五大優勢就是台灣在智慧移動的服務新模式。

黃志芳表示，近兩年來各大電動車相關企業亦陸續在美國等印太國家獲得合作機會，像是MIH電動車即獲得泰國能源公司、美國新創等下單，未來還會有更多印太聯盟國家的合作機會，而電巴部分成運、華德等電動巴士均將輸往日本，創意能源則接獲印度、印尼等合作機會，至於電池交換則在越南等有合作機會。