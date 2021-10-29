台中即將再添一家重量級大型百貨商場！由中信金集團旗下的台灣人壽轉投資的「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」BOT開發案，今（29）日在台中市長盧秀燕、國揚集團創辦人侯西峰等人執鏟下開工動工，宣告南台灣百貨霸主-漢神百貨正式插旗台中，不僅為台中再添一家重量級大型百貨商場，這也是北屯區第一座大型複合式購物商場，未來年營收上看140億！

國揚集團創辦人侯西峰致詞時表示，漢神百貨在高雄地區深耕27年，目前在南台灣百貨市場擁有高達63％市占率，看好中台灣百貨市場的開發潛力，繼漢神百貨一代店、漢神巨蛋二代店之後，相隔14年跨過濁水溪、插旗台中打造漢神百貨三代店，力拼2025年開幕營運，集團旗下的「漢來美食」（1268）餐飲品牌，未來也都將進駐展店。

由台灣人壽與麗明營造共同投資成立的午資開發公司，委由漢神百貨經營的「台中漢神洲際購物中心」，結合超人氣的台中洲際棒球場，引進南台灣百貨霸主-漢神百貨，為台中市再增加一間重量級的大型購物中心。

不過，由於近年來營造成本飆漲，「台中漢神洲際購物中心」原本預估投資額約65億元，據悉，目前營造成本已經暴增到8、90億元。

漢神百貨總經理南野 雄介表示，漢神多年來在南台灣深耕，深受消費者長期的關愛及支持，讓漢神成為南台灣消費者心目中時尚、新潮與流行的指標；進駐台中後，未來漢神將同樣秉持著深耕在地的企業精神，結合當地各項相關藝文、公益等活動，成為台中市消費者心中的好鄰居、好朋友。

位於北屯區崇德路與崇德19路口的「台中漢神洲際購物中心」，營業面積達3.4萬坪，地上7層、地下4層，是一個包括百貨公司、電影院、美食餐廳的大型複合式購物中心，面積較擁有年營業額140億元的「高雄漢神巨蛋」面積更大，漢神百貨期許台中漢神洲際未來開幕營運後，業績能夠與高雄漢神巨蛋看齊。

值得一提的是，台中漢神洲際購物中心除了擁有四通八達的交通系統外，同時提供台中市區商場最大的停車場空間，坐擁2500個汽車停車位、及4000個以上機車停車位，將可解決台中市民在市中心購物時、停車一位難求的購物困擾。

另外，台中漢神洲際購物中心針對精品高端消費者，規劃了「精品VIP停車位」，讓所有前來購物的VIP，享有尊榮無比的消費體驗，可望成為台中地區全新時尚地標的大型商場。