（台航8.4萬噸級散裝貨輪「臺祥輪」29日舉行命名交船典禮，已洽妥論時傭船合約。左起台航董事長劉文慶、臺灣銀行副總林麗婈、台航總經理仇忠林。圖／台航提供）

台航（2617）8.4萬噸級散裝貨輪「臺祥輪」今（29）日舉行命名交船典禮。台航董事長劉文慶指出，這是今年所交付的第5艘新船，今年5艘新船的投入，適逢散裝航運市場逐步上揚之際，均洽妥1至3年期論時傭船合約，將帶來不錯的業績，今年公司整體營運績效將有相當程度的成長。

劉文慶表示，在中、美等國力拚基礎建設下，預期原物料需求會逐年增加，運力需求勢必同步上揚。此外，日後碳排放的減排要求，預期船東將對老舊船舶使用減速等方式作為因應，屆時運力供給恐將更加吃緊。因此，散裝航運市場的未來應可樂觀以待。

台航今日於日本佐世保造船所舉行「臺祥輪」命名交船典禮，經由線上視訊於台北、東京及佐世保三地同時進行，並邀請臺灣銀行副總經理林麗婈擔任命名擲瓶人，祝賀該輪祥和遠揚、駿業輝煌。

劉文慶指出，今年陸續有5艘新船投入，為市場上Kamsarmax與Ultramax熱門船型，可望為公司帶來不錯的業績，也大幅降低船隊平均船齡至6.5年，提升船隊競爭力。台航將持續進行船隊汰舊換新計畫，降低船隊船齡，提升營運綜效，帶給客戶更好的服務品質。