松山文創園區10歲了，即日起至明年1月2日舉辦「Listen a 松：聽說松山文創園區十年」線上線下展，最特別的是，此次首度以過去廠長辦公室及貴賓蒞臨開會的3層樓辦公廳舍成為展區之一，讓古蹟建築與展演活動對話。

結合線上與實體展覽的10年特展，主視覺邀請藝術家詹雨樹設計，用園區的代表物像是古蹟倉庫、松犬和松鴨等，以其擅長的拼貼手法，打造出充滿奇幻風格的松山文創園區。

B面第一首。（台北市文化基金會提供／張立勳台北傳真）

實體展以「聲音地景」為主軸規劃「Listen a 松」、「專輯收藏室」、「未來播放室」、「花絮剪輯室」、「穿越過去室」、「B面第一首」、「聽說現在室」及「這個聲音室」8個展區。

此外，園區廁所及樓梯間也藏有展覽小彩蛋，廁所的鏡子上，藉由數字解密松菸，像是鍋爐房是園區裡最老的建築已有82歲、園區最高的樹是臺灣原生種楓香15米等；樓梯間也貼上開園十周年的精神標語，像是「浪擲青春，追追求浪漫，我們都是松菸追夢者」、「往後看是為了向前，帶著初心向前走」等，歡迎民眾來園區走走逛逛，更認識松菸。

台北市文化基金會指出，隨著大巨蛋即將於明年完工營運，松山文創園區在古蹟、生態、人文3個重要元素中，未來將著重設計、時尚、體育為發展主軸，融合在地的文化生活蛻變成為一座「新舊共融的體育文化創意蘇活區」，下一個10年的營運挑戰隨之而來，特別於11月6日舉辦「松山文創園區10周年論壇」。