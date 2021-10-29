民眾黨立委蔡壁如29日表示，四項公投中，民眾黨主張兩好兩壞，現在被簡化成藍綠惡鬥，「蔡總統你太小看人民的智慧和中道力量」。

蔡壁如今天到台中宣傳公投立場時指出，公投不是和大選綁在一起，民進黨把人民當白痴，藍綠兩黨惡鬥，民眾黨小黨勇敢走出來，每一項公投議題，民眾黨投出兩好兩壞的選擇。

民眾黨立委蔡壁如29日表示，四項公投中，民眾黨主張兩好兩壞，現在被簡化成藍綠惡鬥。（盧金足攝）

蔡壁如表示，民進黨已經開始執政，卻將珍愛藻礁變成三接外推方案，反萊豬變成反美豬，這幾天蔡英文總統用很簡單的話術，稱含萊克多巴胺豬肉是禁止，大家不要讓民眾吃到有含萊克多巴胺的豬肉，不能簡化為「吃美豬，就是妨礙台美的正常交流」。

蔡壁如強調，民生的議題，不應該打成政治議題，保護藻礁民眾關心的生態的問題，民進黨也是同樣簡化，公投是一個面對面的溝通，在公投的過程當中，這四項很多都與健康有關，不必然綁到政治，蔡總統的談話，簡化變成藍綠的惡鬥。

「變成藍綠兩黨對峙之後，具備他們最有利的，有的民眾會被牽著走」，蔡壁如表示，希望第三勢力與中道的力量要站出來，四項公投包括健康問題、保護環境、能源議題，國民黨、民進黨輪流執政四十年了，花了三千億一度電都沒有生出來，民眾黨不反對核電的發展，但是反對核四廠再重新起來。

蔡壁如說，核四廠這個已經封城的大門，這麼久了，設備可能都已經老舊了，如果要再重啟，要花更長的時間要花更多的錢，「藍、綠兩黨不要再鬧了，我們往前走」。