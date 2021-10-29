葳格國際學校小學部配合萬聖節，特別以巧克力工廠為主題，舉辦變裝闖關活動，校園內洋溢熱鬧氣氛。(林欣儀攝)

葳格國際學校小學部西屯校區配合萬聖節，特別舉辦變裝闖關活動，校園內洋溢熱鬧氣氛。(校方提供／林欣儀台中傳真)

葳格國際學校小學部西屯校區配合萬聖節，特別舉辦變裝闖關活動，校園內洋溢熱鬧氣氛。(校方提供／林欣儀台中傳真)

迎接萬聖節到來，台中市葳格國際學校小學部以「巧克力冒險工廠」為主題，舉辦闖關探險活動，學生們打扮成鬼怪、小魔女的模樣，開心闖過一個接一個關卡，場面熱鬧。校方強調，此活動結合學校課程內容，也幫助孩子們更了解國際文化。

小朋友分別打扮成吸血鬼、鬼滅之刃或大型巧克力片等造型，校方指出，今年萬聖節裝扮秀改採「線上走秀、實體投票」的方式舉辦，由學生們創意發想造型、錄製走秀影片，再由全校師生投票選出最受青睞的造型，現場可見到各種扮怪的模樣，吸睛十足。

葳格小學部北屯校區校長蕭國倉表示，萬聖節是國際性文化節日，與學校的國際化發展相符合，正巧上學期安排可可豆教學活動，決定延伸此主軸，以巧克力工廠為萬聖節活動主題，不但讓學生製作巧克力，也改編話劇、讓孩子們發揮巧思變裝。

蕭國倉強調，在教學過程中結合活動，透過自然的情境幫助學生融入國際文化與語言，透過這種文化體驗也能培養學生國際觀及對生活的感受力。

就讀小學四年級的王姓學生說，為了變裝裝扮，媽媽特別幫忙購買假髮、衣服，姊姊則幫忙化妝，裝扮成泡泡糖女孩，感覺很有趣。