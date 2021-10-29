納豆和台大空姐邦妮主持的綜藝節目《我這麼可愛》明晚首集邀請到重量級嘉賓演員施名帥、伊林名模若綺，與這群人的董仔、主播黃若薇，美妝網紅小日刀口、空姐Baggie、小編嬌嬌及啦啦隊隊員游游等人分享夢幻職業。邦妮提出夢幻職業的年薪最少要106萬，納豆直接說：「如果在座年薪不到106萬的，請你們離場！」沒想到施名帥一臉心酸立馬起身：「演員很容易，要不要直接走掉！」嚇得納豆趕緊急忙解釋：「沒有啦，沒有要叫你走！」

辣模若綺雖然怕蛇，但還是敬業擺出各種撩人姿態。（東風衛視提供）

被施名帥點名最夢幻的職業是模特兒，辣模若綺入行前也曾認為當模特兒能賺很大，但她自曝剛入行半年收入都是0元，由於她是南部小孩「黑肉底」，小麥膚色成為當模特兒的阻礙，但她始終不知道自己的膚色其實算是黑的，直到有一天被公司叫過去，說她是全公司最黑的，還被抱怨她的膚色很難打燈光，連去廣告試鏡，也一直被打槍：「你怎麼那麼黑啊！」

施名帥與蛇共舞嚇出一身汗。（東風衛視提供）

若綺覺得當時人生像跌入谷底，有半年的時間覺得自己是不是應該要轉行，不要再當模特兒，媽媽還曾一度告誡她再沒有拍到廣告的話，就不要再當模特兒了，幸好最後熬了半年終於有一個作品出來了，最高峰時月收入可以上看25萬元，若綺笑說：「這也算是一個奇蹟，不過十年來可能就只有這個月啦！」

若綺也提到模特兒沒有表定的休假日，一有試鏡就要隨call隨到，曾經在回屏東的客運上，臨時被要求跳車回台北試鏡，超級可憐！施名帥也吐苦水說每次接演一部連續劇，要隨時揣摩角色，一有靈感就開始思考，等於自己從來沒有下戲過，讓納豆見狀大喊：「我們乾脆把節目改成『誰能比我慘』好了！」

節目中還安排眾人挑戰當模特兒的必備技能：「要很敬業的以優雅姿態呈現任何商品」，當製作單位請出這次要展示的「黃金大蟒蛇」，納豆馬上CUE施名帥來挑戰，納豆：「你的服裝跟牠今天超搭，說不定你下一個角色就是叢林泰山。」施名帥聽完後當場癱軟起不來：「幫我叫計程車！」當主人將黃金蟒蛇放在他的脖子上，施名帥馬上驚聲尖叫：「我覺得有被纏住的感覺！快幫我叫救護車！」語無倫次笑翻眾人。《我這麼可愛》明（30日）起，每周六、日晚11點於東風衛視播出。