搶攻元宇宙商機，宏達電首款沉浸式VR眼鏡－HTC VIVE Flow將於下周（1日）與消費者正式見面，VIVE Flow結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容，適用搭配安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有全新沉浸式體驗。

臉書宣布將改名為Meta，再度炒熱元宇宙題材，宏達電在新品即將開賣激勵下，化身元宇宙飆股，今日股價強攻漲停達65.6元，自10月14日收盤價34.05元起，11個交易日共大漲31.55元，漲幅達92.65％，幾乎翻了一倍，漲勢相當凌厲。

宏達電表示，VIVE Flow 的設計旨在輕鬆融入生活，輕巧如巧克力棒般僅重189公克。內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，創造無與倫比的極致視覺體驗。VIVE Flow內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，加以調整取得清晰視野即可輕鬆裸視使用。同時內建頂級揚聲器與降噪麥克風，帶來身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。

想去電影院或演唱會現場享受個人巨型螢幕的視覺震撼，卻不想承受人擠人的風險，宏達電表示，透過MiracastTM方式可以讓安卓手機上的內容鏡射至VIVE Flow上，不論是用Netflix追劇或是看電影，都可以最舒適的姿勢觀賞。此外，透過Firefox Reality觀賞各式影音內容如YouTube影片或360度內容，都能隨著使用者各式坐、平或側躺觀賞姿勢，提供最舒適的觀賞角度來享受劇院級大螢幕的視覺震撼。

現代人生活忙碌，以往期待的出遊度假充電，在疫情下變得難以成行。然而只要戴上VIVE Flow，透過TRIPP等應用內容進行沉浸式冥想，即可獲得深度的放鬆，或是使用MyndVR沿著風景優美的北美66 號公路旅行，還能秒飛峇里島的海岸邊做瑜珈，在雪山林間中聆聽蟲鳴鳥叫，一秒置身大自然，沈澱身心，全然放鬆。