20國集團（G20）週末將在羅馬舉行高峰會議。來自全世界的100位前領袖和政府部長聯合致函，敦促G20領袖峰會同意將各國剩餘COVID-19疫苗重新分配，轉送其他低收入國家。

路透社報導，卸任領袖們聯合致函擔任G20輪值主席的義大利總理德拉吉（Mario Draghi），敦促他利用G20峰會場合，解決COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分配不均問題。

信中說，美國、歐洲聯盟、英國與加拿大到了本月底會累積2.4億劑未使用疫苗，這些國家的軍方應可立即透過空運，將疫苗配送到更急迫需要的國家。

信函指出，在明年2月底前，總計會有11億劑剩餘疫苗可以運送出去。

這封信說：「全球每天都約有1萬人因COVID-19病亡，此時若將這些疫苗浪費掉，實在不道德，很多不治病例應是可以避免的。」

信中署名者包括聯合國前秘書長潘基文（Ban Ki-moon）、英國前首相布朗（Gordon Brown）與巴西前總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso)。

他們說，唯有20國集團共同決定下令將各國剩餘疫苗緊急配送出去，才能達成世界衛生組織（WHO）所設目標，在今年底前讓全世界40%人口都能注射到疫苗。

信中又說：「疫苗分配不均，也對我們所有人構成威脅。每個人都安全後，我們大家才會安全。若未普遍取得疫苗應急，病毒變異株會繼續在未接種疫苗地區有機可乘，或許會從那些地方擴散出來，對一些已達成疫苗覆蓋率的國家防護形成挑戰。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101029