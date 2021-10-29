29日日股震盪，因當地大選將至，在政治陰霾尚未明朗前，市場觀望居多。屬於豐田汽車，也是全球最大的零組件供應商電裝，29日在盤中公佈亮眼的財報後，日經也開始跌深反彈。日經指數收28892.69點，漲72.6點或0.25%，周線漲0.3%。東證收2001.18點，漲1.52點或0.07%，重回兩千點懷抱。

Chibagin資產管理認為，市場在大選前可能在調節手中持股，日股早盤似乎出現超跌現象。截至目前，除了供應鏈供貨不順，以及原物料缺乏外，大部分日企財報都能達標。

個股方面，電裝漲1.72%，豐田也漲0.33%。

基恩斯漲5.03%，因這家電子應用設備製造商，日前宣布上半年淨利大增67%。

28日，索尼公布的季報中營益率雖只成長1%，但股價卻收漲1.9%。

航運產業漲7.22%，商船三井全年財測超乎市場預期。

政治方面，日本執政的自民黨，現正面臨著周末將舉行的眾議院改選中，仍保有多數席次的挑戰。

Panasonic跌6.2%，雖然這家家用電器製造商將全年財測大幅上修12%，但股價還是收黑。

大型科技股愛德萬測試，因全年財測不如預期也收跌2.81%。