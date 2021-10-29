繼中方空軍1月紀念殲-20首飛10年，公開了1段有新型雙座「威龍」戰機的影片後，最近又出現了黃皮實體機的照片和影片，引發外國媒體廣大關注。

據中方官媒《環球時報》28日報導，分析家說，額外的座位能讓副駕駛因應1個人無法完成的複雜任務，如電子作戰，還有控制無人僚機等，而這將賦予中方空中優勢。

《動力》（The Drive）網說，這架雙座殲-20似乎出現在成都飛機工業集團的試飛場。而《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網則指出，它似乎還沒有首飛。不過，兩家美國媒體都說，若是證實，它將成為世上第一款雙座隱形戰機。

殲-20的總設計師楊偉今年9月底在珠海航展中被問及殲-20是否會衍生出雙座機型時，他回應道，「現在有雙座機嗎？假定有的話，殲-20雙座機一定不是教練機，一定是為了裝備提升而研製的。」

而接受《環球時報》採訪的軍事專家與分析家說，殲-20收集，處理和發送情報的性能突出，但許多潛在功能唯有在副駕駛搭配時，才能發揮作用。這些分析家說，有兩名駕駛比只有一名更能善用大量數據，讓雙座殲-20成為空中指揮中心，控制無人忠誠僚機群。

此外，專家認為，另一種可能就是副駕駛能執行電子戰，或是戰術轟炸任務，而這也遠比只有一名駕駛強。他們說，這再加上殲-20的隱形性能，將賦予中方顯著的空中優勢。