好市多販售大包裝的中衛口罩，吸引不少民眾選購，其中一名男網友跟風買了以後發文說「覺得被雷到了！」引起網友熱烈討論，不少人看了爆氣留言回應說，被什麼雷到？你說清楚啊？是價格嗎？中衛口罩向來都比較貴，但品質是真的不錯。

一名男網友今天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上分享，右邊是中衛口罩200入裝，平均一片要2.925元；左邊粉紅色的口罩則是其他品牌50入裝，平均每片只要1.76元。覺得被雷到！

不少網友看了卻不太懂，不知道原PO口中的雷是指什麼，是在說口罩的價格比較貴嗎？還是想說口罩材質沒有比較好用？不過，也有網友認為，兩個不同品牌的東西根本不能比，中衛口罩一向就是比較貴。「是在說包裝的平整度？價格？沒頭沒尾的無法理解」、「到最後你會發現你買的是信仰，而非物品」、「雷啥，心態崩了嗎？」

另有網友則認為，中衛口罩價格比較高，但品質是真的好，上班戴一天都不會覺得不舒服。「還是比較愛中衛口罩，試過很多牌子，戴一整天上班還是中衛舒服」、「中衛的口罩真的舒服很多，臉不會刺癢、內層不會起毛，真沒啥好批評的」。

也有網友持不同意見說，每個人對口罩好不好的感受不同，其他廠牌的口罩也有很不錯的選擇。「也有蠻多品牌不輸中衛也超好戴」、「一堆迷信中衛的笨蛋啊！我開藥局三不五時就遇到」、「我現在都是在藥局買的，1盒50入109，每天換一個，我是不在意什麼牌子，是醫療用、台灣製造就好」、「康匠平面口罩，舒服不刺癢」。