第四屆印太商業論壇（IPBF）今日線上舉行，我國在AIT協助下獲華府同意，打敗他國擔綱電動車場次的主要報告國。擔任這場報告的主講人外貿協會董事長黃志芳形容，這是「非常難得機會」。

印太商業論壇是由美國商會與印太地區東協國家主辦，是印太地區企業交流的重要平台，也是美國印太戰略的一環，邀集亞太區域商業及政界領袖出席，共同探討美國與區域夥伴合作。

本屆論壇於10月28至29日在線上舉行兩天議程，內容聚焦於美國與印太地區夥伴在區域經濟發展所扮演的關鍵角色，包含經濟復甦、氣候變遷、數位創新等印太戰略主題。台灣於2020年首度在主題會議中登場，今年延續台美夥伴關係，由AIT與貿協共同籌劃辦理台灣主題會議，於今日早上11點在國際會議中心進行台北現場連線。

今天主題為「打造未來電動車的韌性供應鏈」，黃志芳在會上分享我國電動車產業五大優勢，包括完整供應鏈、鴻海MIH平台、電動巴士、電動機車、智慧移動新模式等，可望帶動我電動車產業與印太國家企業進一步合作。

在全世界電動車風潮下，印太商業論壇也非常重視，今年有多個國家爭取要在論壇上發表電動車發展報告，但我國在AIT支持下，獲得華府同意，拿到電動車場次的主講國資格。

黃志芳說，我國能爭取到，當然跟台灣電動車生態系非常完整有關，透過這個機會，可以跟印太區國家、美國等介紹我國電動車五大優勢。

像是我國有完整電動車供應鏈，第二是有MIH電動車開放平台，可以協助有意願夥伴最短時達成目標，還有電動巴士非常有競爭力，電動機車如光陽、三陽等系統也已與印太地區夥伴合作，最後則是我們具備智慧移動整合新模式。

出席參與的唐榮車輛董事長何義純表示，希望透過貿協這個平台，將台灣電動車供應鏈帶到印太地區。現在光是美國一年就有3萬輛巴士汰換，在控制全球氣溫在1.5度C的減碳趨勢下，汰換電巴速度會加快。唐榮已與大同、漢翔等12家公司組成電動商用車CTP聯盟，之後還會擴大成員，希望透過垂直、水平整合產業，走向國際。