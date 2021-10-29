台電29日號召24單位約4800人在全國11縣市同步開跑。台電表示，我國為海島型國家，除人為垃圾，也常因洋流帶來漂流垃圾，對海洋環境造成影響。今年台電除致力兼顧穩定供電及永續發展，依然不忘企業社會責任，於疫情趨緩後舉辦淨灘活動，由台電董事長楊偉甫率隊前往基隆協和電廠旁外木山區域淨灘，以實際行動守護海岸。

台電董事長楊偉甫表示，台電淨灘活動持續近30年，更自2004年起，由台電大潭電廠、林口電廠等15個單位自發投入「海岸認養」活動，在平日即定期清潔海灘，實踐環境保護理念，台電也因此於2017年獲環保署「淨灘場次最多單位」認證。希望藉由淨灘活動推動環境教育，落實垃圾從源頭減量的理念與作為，創造減塑、減廢且無毒無害的海岸空間，讓淨灘活動更有意義。

台電說，今年淨灘活動範圍包含全國及離島地區等共11縣市、16個淨灘場域，號召24個單位共約4800名台電員工及民眾響應參加，台電董事長楊偉甫也與同仁共同挽袖參與基隆外木山汫水澳區域淨灘場次，今日全台累積撿拾共12961公斤垃圾，也自2011年迄今清除近275噸垃圾，為環境盡一份心力。

據統計，海洋廢棄物中約80%為生物無法分解的「一次性塑膠產品」，光是撿拾到的塑膠瓶，堆疊後的高度就可超過8座台北101大樓。因此，台電今年將淨灘主題設定為「向海致敬」，強調「不只撿、更要減」，將垃圾從源頭減量，要求參與淨灘的人員自備水瓶，讓淨灘之後的美麗沙灘，不留下活動一次性物品。