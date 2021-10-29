知名YouTuber關韶文，幽默風趣的主持風格，讓他不僅擁有超高人氣，更是許多藝人指名合作的主持人，日前施打莫德納疫苗第二劑的他，卻因為胸悶、心悸不適，緊急送往醫院掛急診，經紀人也表示原先排定的工作都先取消。

關韶文透露日前施打莫德納疫苗第二劑，先是痠痛一整天無法起床，接著工作時一直胸悶、心悸不適，後來直接到醫院掛急診吊點滴，經診斷後發現是「心臟酵素過高」，在健康考量之下，原本排定連續九天的工作已經全部推掉，更向所有人道歉：「從來不缺席、不請假的我，這次被疫苗的副作用嚇到了。過去心臟沒有問題，但數字一直下不來，很慶幸自己有堅持掛急診，才能盡快找到問題」。

關韶文施打莫德納疫苗第二劑後，因為胸悶、心悸不適送醫院掛急診。（圖／ethan_kuan_kuan IG）

根據《ETtoday》報導，經紀人表示由於關韶文呼吸會抽痛，12小時幾乎未闔眼，正等待細部心臟檢查，本來擔心要進加護病房，經過檢查發現主動脈沒有剝離，因此會先轉一般住院病房，原先排定連續9天的工作，會先全部取消，讓他好好休養，也感謝醫院所有護士的細心協助。

關韶文送醫掛急診，原先排定的工作都先取消。（圖／ethan_kuan_kuan IG）

關韶文之前從YouTuber跨界歌壇，還受台電之邀為「節電」廣告合作主題曲《關關燈》，除了一圓唱廣告歌的夢想，也藉著人生第二首單曲證明自己不是「一片歌手」，MV還邀請全家人一同拍攝，讓他直呼超級感動，也留給全家人一個超級難忘的回憶。

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