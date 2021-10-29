入住台中市農村再生社區的民宿，可憑QRcode兌換採橘等農遊體驗「18選1」。（王文吉攝）

后里星月文旅民宿結合當地小農發展許多特色產品。（王文吉攝）

豐原流星花園民宿結合柑橘、柿葉開發果醬、吸凍及茶包等產品。（王文吉攝）

台中市16家農村再生社區的民宿推薦五大特色農遊軸線。（王文吉攝）

搶攻五倍券國旅商機，台中市民宿協會推出秋冬限定「來去農村住一晚」深度體驗遊程，11月1日至30日入住石岡、豐原、新社、后里、和平等16家農村再生社區的民宿，即免費贈送山蘇植栽DIY、下午茶、採橘、採菇、彩繪陶盤、泥染方巾等農遊體驗「18選1」，限額500名。

「來去農村住一晚」29日在豐原流星花園戶外草坪舉辦宣傳記者會，多家民宿業者一同公開五大特色農遊軸線，包括綠色慢活、採果之樂、浪漫手作、紅酒之鄉及原民部落等，入住農村再生社區的民宿，即贈送農村餐食、採果、採菇及彩繪DIY等農遊體驗「18選1」。

台中市民宿協會理事長陸冠全推薦台中許多農村景點值得一遊，包括騎行東豐綠廊，喜愛大自然可安排豐原公老坪、東陽、鐮村社區體驗採橘，或秋遊大雪山朝聖壯闊雲海，也可前往谷關泡湯，新社則有白冷圳「倒虹吸管」歷史地景，外埔水流東步道綠意蓊然。

陸冠全表示，台中有16家農村再生社區的民宿，分布於石岡、豐原、新社、后里、和平等山城地區，結合當地私房景點，發展農村深度旅遊，各具特色。11月1日至30日入住合作民宿，即可持QRcode兌換農遊體驗，歡迎全國旅人遠離塵囂「來去農村住一晚」。