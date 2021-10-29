年菜大戰提前開打，台北喜來登大飯店宣布，比往年提早1個月率先啟動適合小家庭的冷凍年菜套組外賣攻勢，自即日起推出八道式豪華冷凍年菜套組，。主打掌杓三十年的宴會廳主廚張志民，鉅獻多道團圓必備星級佳餚，只需簡單復熱即可輕鬆上桌，讓五星主廚一手包辦色香味俱全的團圓飯，省去烹煮備料的時間。

台北喜來登2022年全新推出「喜迎春旺年菜組」，集結多道老顧客好評多年的經典名菜，包含匯集海陸珍味的「羊肚珍菌花膠雞」將老母雞湯添入滋補養身的「羊肚菌」，精燉數小時至食材精華釋放於湯底中，再放入爽滑厚實的新鮮魚膠燉煮，蒸燉期間不停照看火候確保湯清味鮮、入喉回甘。

台北喜來登表示，擁有年菜之王美譽的「鮑魚八寶佛跳牆」是餐桌必備的年節重點，嚴選南非六頭鮑、日本干貝等十餘種精選食材，歷經泡、炸、蒸、滷、燙五道工序以清燉閩式手法呈現，集各式食材的鮮美於甕中，湯頭濃郁鮮醇，溫暖一家人的味蕾。

「蒲燒鰻魚米糕」嚴選上等糯米拌入豬肉、蝦米、魷魚等豐富配料淋上日式醬汁蒸炊，豪氣鋪上肉質鮮嫩厚實的炭烤特級蒲燒鰻魚，米飯粒粒飽滿入味，豐富海味澎派上桌。寓意家運昌隆的「寧式香燻黃金鯧」，主廚選用一斤半重的黃金鯧魚，肉質綿密鮮甜，以正宗的老寧波燻魚手法呈現佳餚，將燻魚炸至金黃酥脆，特製酸甜醬汁煨煮後以糖燻入味，色澤紅亮具濃郁燻香。

「普羅旺斯豬肋排」選用台灣帶骨豬里肌，以多款義式香料醃漬入味，並以小火烘烤至外表焦香酥脆，一口咬下鮮甜肉汁充盈齒間、「碳烤厚切烏魚子」則是特選野生日曬烏魚子，以高粱浸製後烘烤，入口綿密帶點溏心感、味道鹹香餘韻甘美。預訂專案再加碼贈送「肝臘腸拼盤」與「竹炭金箔流沙包」，油潤鹹香的粵式臘味與濃郁流心的金沙包，只要簡單復熱即可大器上桌，為珍貴的團圓夜畫上完美句點。