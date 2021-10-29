這次選秀男孩們得在短短3天內準備2首歌的表演。（吉利娛樂事業有限公司提供）

東森《Be the ONE：A級戰場》眼見賽局來到尾聲，經過嚴格篩選出的12位參賽者將進行唱功與舞蹈的進階考核，並邀請到孫盛希以及鼓鼓呂思緯擔任來賓，2位也以自身經驗向選秀男孩們傳授唱功訣竅，孫盛希透露，開口第一句就是關鍵，自己也時常練習克服心魔，盡全力做到一開嗓就征服歌迷耳朵。

最感動的是，參賽者許傑銘在比賽中與夥伴們，演唱小鬼黃鴻升經典歌曲〈地球上最浪漫的一首歌〉，感性表示：「這首歌是很快樂的歌，但是因為鬼哥的事情，這首歌變成懷念、感傷的。」大家因此想把這首曲子獻給已被淘汰的玩家們，也希望帶著他們努力的精神繼續拚搏。

徐承宏有感於嗓子狀況不如預期，為了不辜負隊友期待，還特地前往醫院忍痛施打「開嗓針」，敬業精神展露無遺。鼓鼓看完表演後也激動鼓掌，表示沒想過男孩們能有如此驚豔的演出，更沒想到評審團的大家都好嚴格。

孫盛希看到競賽中男孩們彼此互相陪伴照顧精神，相當動容，她回憶曾參與《華人星光大道2》比賽，與林凡有合作演出，「後來加盟唱片公司後，她成為我的師姐，公司前輩卓文萱、黃鴻升等人也都很照顧我」。而這次參賽者得在短短3天內準備2首歌的表演，孫盛希心疼他們為了比賽去打「開嗓針」。

她透露參當年從韓國回台參與比賽，「硬逼自己背歌詞，拿出完美主義面對比賽，曾覺得迷惘，過程中相當疲憊，也有發生類似情況，但自己堅持不打」，她認為要在比賽中保持最佳狀態，像上台前要補妝，並得吃點東西補充體力，避免戴項鍊怕會影響唱歌等，這些都是管理與了解自己的方式之一。

《Be the ONE：A級戰場》每周六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，每週日16點在東森綜合台32頻道播出，隔週六20點在東森超視台重播。