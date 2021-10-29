苗栗縣頭份國小附設幼兒園29日舉行落成啟用典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府持續為減輕年輕父母幼兒教育支出努力，繼日前連續啟用4所國小非營利幼兒園後，29日再度啟用頭份國小附設幼兒園，由縣長徐耀昌主持啟用儀式，頭份國小附幼規畫可容納4班120名幼兒就讀，另有1班8人的特教班，首度招生目前已有60名幼兒入學，徐耀昌表示，縣府將提供最好的幼兒教育環境，期望年輕父母們增產報國。

苗栗縣頭份市因鄰近竹南科學園區，加上房價原比新竹市低廉，因而吸引不少在竹科或是竹南科學園區就業的年輕科技族群定居頭份市，苗栗縣內18個鄉鎮市中，近幾年來人口有明顯增加的地區，苗栗縣長徐耀昌上任後積極招商苗栗，並考量到年輕父母們幼兒教育需求，積極推動興建、整建公設幼兒園及非營利幼兒園，藉以鼓勵年輕父母們多加生育。

苗栗縣長徐耀昌29日主持頭份國小附幼落成啟用典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌視察頭份國小附設幼兒園。（謝明俊攝）

頭份市及竹南鎮目前兩地人口加起來接近20萬人，對於幼兒教育有極大需求，因此，苗栗縣政府爭取經費新建非營利幼兒園及公立國小附設幼兒園，列為重大建設目標，單是今年新學期開始，就陸續完成頭份市六合國小、后庄國小、竹南鎮山佳國小及照南國小新建非營利幼兒園，總計可供720名幼兒就學，目前首次招生，尚未招滿學生，縣府教育處提醒有需要的家長都可就近接洽安排家中孩就讀。

頭份市長羅雪珠參加頭份國小附幼落成啟用，與小朋友們相見歡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌視察頭份國小附設幼兒園的廚房設備。（謝明俊攝）

頭份國小附設幼兒園是利用頭份國小操場旁原有閒置空地興建，為2層樓建築，共可容納4班120名小朋友，另外，還有1班特教班，可供8名特教幼兒就學，興建總經費5千萬元，目前第1學期已招生60名幼兒入學，還有許多名額可供家長使用。

苗栗縣頭份國小附設幼兒園29日舉行落成啟用典禮，有年輕爸媽推著第2胎孩子來參觀。（謝明俊攝）

徐耀昌29日在主持啟用典禮時表示，縣府持續推動改善幼兒教育環境，以及就學費用補助，自今年8月起，第1胎每月繳費1500元，第2胎以上免費，2022年8月起，家長每月繳費再減5百元，期望透過減費及增加幼兒園等措施，能提高年輕父母生育意願。