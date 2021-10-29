第25屆台北紡織展取消辦理實體展，改以數位無國界、全方位的零接觸「台北紡織展線上展(TITAS Virtual)」，預計將於11月1日強登場。由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的「2021年台北紡織展線上展(TITAS Virtual)」，今年共邀集國內外154家業者共襄盛舉，國內的頂尖大廠如遠東新(1402)、福懋(1434)、力鵬(1447)、儒鴻(1476)、旭寬、集盛(1455)、新纖(1409)、興采(4433)、弘裕(1474)、裕源、聚隆(1466)隆、百和(9938)、永光(1711)、南寶樹脂等，皆藉此平台大展紡織創研實力，讓海外買主為之驚豔。

為增加線上展之展出效果，今年特別與工研院合作，導入「3D真人互動走秀」、「360度全景拍攝」及「XR虛擬展場」等技術，讓線上觀展者可以用不同的數位科技與如臨實境般的觀看視角，參與真人走秀活動、進行廠房/產品參觀，並且以Avatar分身進到3D虛擬世界與其他觀展者或是參展廠商進行互動。

為期30天的展出，主要聚焦在六大功能展區，呈現紡織產業多樣的產品樣貌及供應鏈競爭優勢。其中「活動區」則以新產品發表、動態秀等方式，讓展商透過影片行銷，推動全球線上商機。參與活動影片拍攝的展商包括：立益、台灣歐西瑪、東和、台灣通用、集盛、內新、三五、遠東新世紀、大東、新墊、大慶、和友、高林、旭寬等14家公司，每部影片針對目標市場需求，輔以中文或英文解說公司的產品重點及優勢。「Dynamic˙TITAS Virtual」動態秀，邀集遠東新世紀、旭寬、集盛、儒鴻、台灣百和、興采、福懋等7家展商，以動態展示方式讓買主觀賞布料或副料製成實體樣品走秀的立體感覺，增加曝光度。

「研討會區」則建構紡織業內的連結、交流討論及洞察趨勢，本區活動有22家展商發表新技術及解決方案，參與業者包括：遠東新世紀、儒鴻、旭寬、台灣百和、弘裕、紡織產業綜合研究所及南台灣紡織研發聯盟等。研討會主題涵蓋紡織材料科技、數位印花、永續布料新趨勢、品牌數位化流程、機能性材料與智慧紡織品的應用趨勢等豐富內容。台北紡織展線上展平台，除展示產品及公司資訊，另外一個重要功能是搭起供需雙方溝通的橋樑，透過平台內所設置的「洽談區」展商搜尋功能，可快速連結至展商攤位，進行預約會議、視訊洽談及即時文字交談，增進買賣雙方的有效溝通。

本屆TITAS線上展的另一個重要活動，是「台灣紡織品秋季採購洽談會」。TITAS Virtual為強化參展效益，將於11月3至5日舉辦超過200場一對一買主採購洽談會，邀請品牌台灣採購辦公室進行實體洽談，針對無法來台的品牌買主則安排視訊洽談。本次參與採購洽談會的買主超過40個品牌，包含美國：ACADEMY、AMERICAN TOURISTER、BASS PRO & CABELA’s、BLACK DIAMOND、GoLite、GREGORY MOUNTAIN、PERRY ELLIS、RALPH LAUREN、ROYAL ROBBINS、SAMSONITE、SCOTT USA、VISTA OUTDOORS、UNDER ARMOUR、PVH。歐洲：英國BRITAX、CRAGHOPPERS、MOUNTAIN EQUIPMENT、PENTLAND、RONHILL、SPRAYWAY；德國HUGO BOSS、DEUTER SPORTS；瑞士SCOTT SPORTS；義大利OBERALP；丹麥ECCO；瑞典PINEWOOD。亞太：日本MIZUNO和MITSUI三井；韓國BLACKYAK、KOLONSPORTS、PROSPECS、TREKSTA和YOUNGONE；澳洲PACSAFE、RIP CURL、SEA TO SUMMIT；中國大陸探路者；香港I.T；台灣為特力和樂。