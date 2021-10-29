全球最大連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）上季同店營收意外疲弱，雖然在美國的業務強勁增長，但仍不敵新冠疫情在中國捲土重來，導致多個主要城市的門市關閉。

星巴克周四盤後股價下跌約4%，報108.75美元。

中國是星巴克最大的成長市場。當地為了遏阻Delta新冠變種病毒擴散而重啟封鎖措施，包括百勝中國在內等其他連鎖餐廳亦受到打擊。

星巴克第四財季（截至10月3日）整體淨營收年增31%，為81億美元，不及市場預估的82.1億美元。全球同店營收年增17%，落後市場預估的成長18.5%。

淨利為17.6億美元，相當於每股盈餘1.49美元，較前一年同期的3.9億美元、每股盈餘33美分大幅成長。經調整後（排除出售南韓合資公司的收益）每股盈餘為1美元，略高市場預估的每股99美分。

第四財季在美國的同店營收較前一年同期成長22%、較兩年前同期（爆發疫情前）成長11%。但是在中國的同店營收年減7%，不及先前預期（大致與前一年同期持平）。

該公司預期本會計年度（2022財年）淨營收介於325億~330億美元，優於市場預估的320.7億美元。全球同店營收估將實現高個位數增長。全年調整後每股盈餘估將成長至少10%，但不及市場預估的成長逾15%。

其執行長Kevin Johnson在法說會上表示，價格上漲、薪資上揚、新單位的開發、商店的自動化、速度加快的烹飪設備和其他投資，將有助於星巴克擊敗競爭對手，並帶動營業利益率在2023財年達到18%～19%的目標。

該執行長並表示，現在是時候奪下我們知道能贏得的市占版圖，且這樣的版圖擴張將是永久的。星巴克宣布2022財年將於全球開設2000個新據點，且其中約75%都在美國境外。2021財年星巴克在全球拓點1173個。

星巴克亦宣布未來3年內的股票回購和股利發放規模將達到200億美元。