台中市經發局打造「台中購物節彩繪捷運列車」，今天全新亮相，盼掀起購物節活動另一高峰。(林欣儀攝)

2021台中購物節從10月10日展開後，至今短短20天，登錄的發票金額已達45億元，為再掀購物節活動另一波高潮，台中市政府經發局特別打造捷運彩繪列車，今天在中捷綠線北屯總站亮相，經發局長張峯源表示，搭捷運去消費，中獎率更高。

全新亮相的「台中購物節彩繪捷運列車」，以桃紅色為列車外表，列車上並畫著豪宅、現金等購物節大獎，而台中市城市吉祥物「石虎家族」的虎媽更現身造勢，邀民眾搭乘捷運購物節專車、享受「台中遊購趣」。

張峯源表示，中捷綠線在今年4月25日開通，有感於捷運走過的沿線商家都會帶來人潮與錢潮，市府特別向經濟部提出「中港邱比特弦線新經濟計畫」，以捷運綠線為弓、台鐵為弦、台灣大道為箭，構成一個交通路網，並引入以捷運站為核心的微商圈概念。

張峯源指出，根據台北、高雄經驗，捷運經過的路線都會發展出新的商業，台中市府看好捷運帶來的經濟，讓台中購物節更搶搶滾。購物節活動開跑至今20天，登錄消費金額已達45億元、且吸引80萬人次下載APP，透過彩繪車廂的方式，盼再掀購物節高潮。

而配合天津服飾商圈將於11月6日舉辦一年一度曬衣節，經發局指出，曬衣節是天津路商圈年度重點行銷活動，也是折扣下殺最優惠的時期，今年加上購物節加持及捷運開通便利，可望在活動期間帶入更多消費人潮進入商圈。

經發局強調，市府舉辦購物節，祭出天天抽5000、周周抽10萬、月月抽百萬現金等好康，民眾只要下載APP並登錄消費發票，就有機會抽現金、千萬豪宅。