食安問題讓消費者吃得心慌慌，家樂福力推自有品牌商品，嚴格遵守5大堅持：友善環境、友善動物、永續森林、包裝減塑、食品安全，連續8年與食物銀行合作，推動食物與物資募集，近期則推出「感謝祭 愛心更靠近」，消費者購買指定買一送一商品，就捐出商品營業額的5％給食物銀行，今年預計要募集超過400萬元的物資。

不少人常常對於大品牌有迷思，事實上，家樂福自有品牌自1997年來，就嚴格把關上游製造商，也與知名代工廠如喜生食品、美珍香、統一生機、泰山、台鹽生技、揚格..等等優質工廠直接合作，雙品牌認證多重把關，開發出口味獨特且優質的商品。為嚴格確保高品質，家樂福每年更進行超過1600次的抽驗，給消費者高標準的保證。家樂福也會定期重新檢視所有架上的商品，以查看是否符合目前市場需求。

家樂福自有品牌也與小農合作，商品皆以純淨無添加、有機、對地球低負擔的原物料製作，以實踐友善環境、友善動物、永續森林、包裝減塑、食品安全等5大承諾，並以在地小農、動物福利的福祉為優先考量。在重視品質的堅持之下，雖然時間與成本提高，但卻仍堅持親民價格，讓消費者能獲得最優質的商品。

家樂福在2018年更推動「非籠飼雞蛋」轉型，從小農開始逐漸影響至大型蛋農，進一步擴大影響力至其他通路產業。目前已在全台超市及量販設立超過300個專區，2019年更推出家樂福平飼自有品牌雞蛋，實現非籠飼雞蛋的中期目標，並將在2025年達到自有品牌全面停售籠飼雞蛋的目標。

為回饋社會，家樂福自2014年就開始推動食物銀行，實行續食捐贈及食物募集，7年間已有超過10萬家戶獲得幫助。過程當中，家樂福更發現弱勢家庭需要的不只是食物，包括營養補充品、非食品（如尿布、衛生棉、清潔用品）都是不可缺少的物資，家樂福透過實際行動，以長期穩定的物資捐贈，為弱勢家庭盡一份心力。

家樂福2020年攜手60家供應商提供優質商品，一共捐贈共318萬元，幫助1.27萬家戶。家樂福近期再延續傳統，推出「感謝祭 愛心更靠近」活動，消費者購買指定的買一送一商品，家樂福就將捐出商品營業額的5％給食物銀行，今年預計要募集超過400萬元的物資，讓消費者的每一筆消費，都能化為幫助弱勢家庭的溫暖力量。

近期疫情趨緩，不少民眾紛紛出遊踏青，有網友就分享，在準備露營的食材與用品時，發現家樂福自有品牌很不錯。網友表示，過去對其他知名品牌有迷思，因此從來都沒嘗試過家樂福的自有品牌，「這次發現家樂福自有品牌除冷凍食品以外，各項食品、日用品等都有，選擇相當豐富，同時還能追溯生產來源，非常可以安心購買！」該網友表示，加上最近家樂福主打感謝祭，購買指定商品買一送一以外，還能幫助弱勢家庭，「買到需要的商品，還能一邊做愛心，真的一舉兩得！」