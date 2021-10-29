疫情之下加速了民眾數位服務的接受度，連帶拉抬了線上數位保險服務的熱度，台新Richart數位銀行為滿足民眾的生活保障需求，全面優化Richart APP中的投保介面，並上架行動裝置險、住宅綜合保險以及海域活動綜合保險等新商品，從手機的維修、租屋處火災到海上娛樂活動等，通通都能納入保障範圍，甚至連剛上市的iPhone 13都能投保行動裝置險。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，Richart觀察到疫情之下，數位世代因感受到大環境的不確定性，故希望藉由保險商品，為生活增添保障。再加上民眾對零接觸金融服務的接受度已大幅提高，現今，Richart APP已經提供13種可供線上網路投保的保險商品，涵蓋汽機車強制險、旅遊平安險、年金險、壽險、行動裝置險以及住宅綜合保險等。

台新全新推出的行動裝置險，是專為數位族群量身打造，因應市價3~5萬元的手機比比皆是，且一上市就吸引民眾漏夜排隊搶購，但新機一到手就摔壞的新聞屢見不鮮。為了讓高單價的行動裝置擁有更全面的保障，Richart行動裝置險，不只提供手機摔裂、浸泡、輾毀及破損等維修保障，更配合提供到府收送的貼心服務。

包國儀指出，Richart根據使用者的習慣和回饋，優化線上投保的介面，調整產品分類的方式，特別規劃「最新發售」、「小資專區」、「安心行車」三大主題，讓使用上更直覺，使用者也能更快找到需要的產品。此外，Richart持續擴充APP的產品線，也不斷推出新型行銷活動，讓數位金融變得更活潑有趣。

搭著時下流行的「揪團、組隊」風潮，Richart推出組隊抽高額獎金的新型開戶行銷活動「汪財聯盟」，顛覆過去開戶獲得個人禮的模式，民眾受邀加入隊伍後，個人推薦用戶的人數可共同累計，讓團隊有共同目標，並擴大口碑的推薦，參加活動最高還可抽新臺幣8888元現金禮，已吸引大批民眾揪團組隊開戶。

包國儀強調，Richart憑藉著最直覺化和貼心的使用者介面，秉持全線上操作和用戶需求導向的設計理念，主動洞察民眾生活需求，持續推出各項創新數位產品與服務，致力帶給民眾便利、有趣的生活金融服務體驗