數名知情人士表示，港股上市的佳兆業集團正在為其在香港上市的物業管理公司和香港兩處住宅用地尋找買家，目前該公司正忙於償還債務。

路透29日報導，佳兆業的境外債務總額僅次於陷入困境的中國恒大集團，後者負債超過3000億美元。

兩位消息人士表示，佳兆業集團持有佳兆業美好的67.18％股份，正在計畫出售所有持股。佳兆業美好的市值約為24億港元（約合3.1億美元），但目前還沒有明確的買家。

報導稱，根據另一位消息人士說法和有關銷售文件顯示，佳兆業還將出售2020年在香港取得的兩個住宅項目地塊。