前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶9793條私菸，前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審遭依貪汙罪分別重判10年4月、10年2月，二審29日開庭，吳、張否認犯罪辯稱是國安慣例，法官反問買菸也是維安工作嗎？2人一時語塞。庭末法官諭知全案候核辦。

台灣高等法院二審29日首次開庭先傳訊吳宗憲及張恒嘉，吳說他沒有貪汙的不法犯意，張解釋因為是漏稅物品擔心「社會觀感不好」，不方便在大庭廣眾下進行，才會與華航人員私下聯繫，否認犯罪。

張恒嘉。林偉信攝

吳宗憲補充說明，這是國安局學長傳承的慣例，且基於信賴原則相信華航的說法，因對方鼓勵多買；法官許泰誠反問，負責的國安維安業務中有買菸這個項目嗎，吳及張一時答不出來，隨後才說自己只是負責相關行政工作。

吳還說，買菸的事情是公開的，且沒有壓迫其他人，他與張恒嘉都否認犯罪；庭末法官諭知全案候核辦。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台 ，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖 透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

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