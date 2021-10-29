剛在10月推出的台江國家公園黑琵季解說專車，因應新冠肺炎疫情穩定，防疫放寬，每車20人載客數將增加名額，提高到每車32人，台江國家公園管理處提醒民眾可上網登記座位。

台灣進入秋冬季節，正值黑面琵鷺來到台南溼地過冬不少外地遊客衝著黑琵而來卻不知何處尋找，台江國家公園推出黑琵季解說專車，有更好的黑琵觀賞路線，還有導覽員專車解說，每年推出之後，網路訂位十分搶手，還有飯店業者直接與台江管理處合作，為專程到台南賞鳥的住宿遊客訂位，開發成知性旅遊路線。

黑琵解說專車每逢假日上下午各開1班車，由安平區的維悅酒店、西門國小或大員皇冠假日酒店出發，在專人帶領下，輕鬆造訪台江國家公園遊客中心、七股黑面琵鷺賞鳥亭及特有生物研究保育中心黑琵展示館，導覽志工還會貼心準備賞鳥工具，遊客享受專業的生態講解。

今年因為疫情，每車座位縮減為20人，網友上網搶訂，一位難求，因應中央流行疫情指揮中心放寬防疫規定，台管處決定增加解說專車載客數，每車上限人處調整為32人。

台管處表示，車上導覽志工負責解說候鳥外型特徵、介紹黑琵館的互動展示設施，專業程度獲遊客普遍稱讚。若有原本時段額滿，被迫預訂其他班次座位的遊客，可找台管處解說課諮詢細節更改。