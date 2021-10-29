歐股周五早盤下滑。在蘋果公布遜色的季度財報之後，蘋果供應鏈紛下跌，歐股科技股受壓。另一方面，投資人對貨幣政策前景感到不安。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌3.30點或0.69%，為471.86點。美股科技巨頭令人失望的財報，以及持續通膨擔憂，讓全球市場緊張。德股跌0.29%，英股跌0.24%，法股跌0.26%。

半導體公司奧地利微電子(AMS)、意法半導體、英飛凌、艾司摩爾(ASML)皆下跌在0.3%至1%之間。受供應鏈拖累，蘋果上季銷售少60億美元。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)周四表現讓市場失望，拉加德堅定地回絕了市場對ECB未來將升息的預期。

戴姆勒漲1.4%。儘管在晶片短缺下，銷售減少30%，但該高級汽車製造商上季仍實現獲利。

法國航太集團Safran上漲2.7%。該公司上調全年現金流目標。

再保險公司瑞士再保險漲3.3%。該公司從疫情重創中復甦，公布強勁淨利業績。