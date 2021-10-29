南投縣民進黨籍議員，29日聯合質詢。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，29日在縣議會表示，縣府將興建標準廠房出租，協助青年創業；為解決日月潭魚虎問題，將與漁會合作進行收購，並製作成美食；至於流浪犬貓結紮部分，如果經費不足，將動用第2預備金。

南投縣議員蔡銘軒、葉仁創、王秋淑、陳翰立、陳宜君、廖梓佑及賴燕雪等人，在議會聯合總質詢時，建議縣府在5大園區保留部分土地，不要全部標售，因為賣掉就沒有了；而且，很多南投傑出子弟，離鄉背井到外縣市創業，事業做得很成功，企業家榮歸故里，大家都歡迎，但是稅金都繳在其他縣市，南投縣政府卻收不到稅金，不如縣府興建廠房出租，鼓勵青年在地創業。

林明溱表示，設廠用地成本高，讓青年創業路更顯艱難，為協助青年跨出創業的第一步，縣府除持續推動5大園區計畫，未來將研議規畫興建標準廠房供青年承租創業，讓年輕人根留南投，不僅可以為縣庫開創持續性的財源，也能提供良好的創業環境，減輕青年創業初期的負擔。

至於魚虎衝擊日月潭生態部分，林明溱表示，自從魚虎出現後，讓日月潭特有的奇力魚日漸稀少，最近魚虎大量繁殖，嚴重破壞生態，因此，縣府將與日月潭漁會合作，以高價收購方式，鼓勵漁民捕捉，並請餐飲業及食品加工業者，研發製作美食或加工產品。

而就貓犬被棄養，在街頭流浪衍生環境髒亂，甚至攻擊人等問題，議員希望加強貓犬節育；林明溱表示，貓犬結紮刻不容緩，如果家畜疾病防治所的經費不足，縣府將以第2預備金支應。