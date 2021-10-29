全球華人市場最頂尖設計獎項的金點設計獎（Golden Pin Design Award）日前公布，新北市坪林茶業博物館的「茶山學特展」從全球17地、共2706件作品中脫穎而出，榮獲今年整合設計類的「金點設計獎標章」。

文化局表示，獲頒此次國際大獎的「茶山學特展」，以「人在草木間，須彌無盡藏」為概念，透過人類學視角進行剖析，帶領大眾深入瞭解坪林的自然與人文故事，透過栩栩如生的動植物標本及珍貴文物，結合美感與質感的創意策展手法，打造出令人驚豔的療癒系五感體驗展場，大膽突破傳統展示窠臼，翻轉民眾對公部門美學的刻板印象，開創出博物館展覽的新視野。

茶山學特展榮獲2021金點設計獎標章。（文化局提供）

參觀民眾走進迴嵐青嶂掩映的沉浸式展場中，如同進入遠離塵囂的桃花源，瞬間被豐富多樣的苔蕨林木與鳥獸蟲魚環繞，還能傾聽蟲族低鳴與鳥獸啼語，更能透過百年製茶工藝與職人手路，被甘醇茶香溫柔療癒。整個展覽彷彿將整座茶山的精華濃縮後搬入展場內，虛實掩映、如夢似幻的呈現，無論是內容的深度或整體美感呈現，都讓人耳目一新。

坪林茶業博物館後續也將延伸「茶山之學無禁、無竭、無盡藏｣的精神，於明年春季串聯在地茶農、藝術家、文史工作者，推出「綠色山林－美學廊帶計畫｣，策辦一系列工作坊、講座、表演、學旅、體驗活動，帶領大眾實際走進茶山滌煩解憂，探訪一心二葉下的動人詩篇，全方位感受育茶之地的迷人魅力。

「茶山學」展期至2022年5月8日止，歡迎大家前往觀賞，感受茶山文化的美好，詳情請至館方粉絲專頁查詢。