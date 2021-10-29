遠傳電信持續推動永續發展，今日舉辦2021供應商企業社會責任（CSR）年度大會，特別頒獎表揚參與永續發展31家最佳夥伴供應商，並頒發CSR永續評鑑優良廠商獎、年度供應商評鑑優良廠商獎，包含台達電子、台灣愛立信等夥伴廠商獲獎，遠傳總經理井琪也親自出席頒獎。

井琪表示，隨5G時代來臨，遠傳除持續推動大人物（大數據、人工智慧、物聯網）5G生態圈，也利用企業資通訊核心能力，攜手供應商共同投入永續發展，關注包含偏鄉教育等議題，期望與供應商共同提升，讓社會共好，透過科技照亮社會每一個需要幫助的角落。

今年度獲得「攜手永續先鋒隊」最佳夥伴獎得主包含台灣愛立信、敦陽科技、互動國際、威雲科技、台灣國際標準電子、閎隆工程、仁大資訊、隆通工程、韋勝營造、鎰譁實業、博采科技、禾亞資通、台灣恩悌悌、大予創意設計、超現實科技、鈞楷科技、威能電通信、竝傑科技、星傳媒體、南訊企業、瑞可創意整合行銷、璟愷、立鼎工程、利繹行室內裝修工程、天下精業、湯承科技印刷、台灣迅聯通信、傳智創作、柏兆科技、華辰保全、路由等，共31家廠商。

遠傳今日也頒發CSR風險評鑑獎，共有台達電子、台灣愛立信、台灣國際標準電子等三廠商獲得永續夥伴獎；年度供應商評鑑優良廠商，則由威能電通、台達電子、網鈦科技獲獎。

供應商大會上並分享本月初揭幕萬里國小「大人物未來科技教室」成果，該專案是「攜手永續先鋒隊」今年開啟的第二個公益專案，由遠傳電信號召、結合各供應商專業，導入包含結合教育部課綱的VR設備、86吋觸控大螢幕等，也全面翻新原先老舊的電腦教室，共投入上百萬元經費打造，造福近3百師生，讓偏鄉學童得以體驗創新科技，拉近偏鄉與都市學校間數位教育落差。會中也針對零碳排世界趨勢、遠傳電信範疇三碳排管理規劃等進行專題演講。

遠傳電信從2017年就確立「2018-2025年永續發展策略藍圖」，致力創造對經濟、環境及社會的最大貢獻，並訂立《遠傳電信供應鏈管理政策》做為供應商管理之依據，亦設有「供應商企業社會責任準則」，將環境、社會及公司治理（ESG）相關要求納入供應商規範，希望將影響層面擴及遠傳關鍵供應商及其他一階供應商。

遠傳電信每年定期進行供應商評鑑與ESG實地稽核，評鑑結果於採購系統要求供應商進行確認，並在供應商大會予以公開表揚，遠傳電信於2020年獲CDP供應鏈議合評價（Supplier Engagement Rating，SER）評比為管理績效排名於全球企業前7％，成為台灣首家獲得A評級電信業者。