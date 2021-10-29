美國運動鞋知名品牌Skechers傳出正在為其亞洲業務制定策略，不排除考慮將業務在香港上市，預計IPO或會集資約15億美元（約合117億港元）。

香港經濟日報29日報導，Skechers已經與顧問進行初步商討，評估不同策略的可行性，包括在香港進行首次公開募股。據知情人士指出，公司或許會考慮收購其合資夥伴，不過所有選擇的商討均處於早期階段。

報導稱，Skechers在2020年有接近60％的銷售額來自美國以外的地區，其中中國市場約佔20％，公司認為，其亞洲業務的市場估值被嚴重低估。