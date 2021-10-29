中國人民銀行表示，為維護月底流動性平穩，29日開展人民幣（下同）2千億元7天期逆回購操作，利率續持平於2.2％，本周自25日逆回購進一步加量至2千億元後已持續5日。人行29日繼續淨投放1千億元，單周淨投放規模達6800億元。

據路透統計，本周逆回購到期規模為3200億元，前兩日各為100億元，週三至週五單日均為1千億元。

此外，人行為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，29日將開展2021年第10期央票互換（CBS）操作，規模仍為50億元，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率維持在0.10％不變。

路透29日報導指出，面對10月底繳稅和地方債集中發行兩股大潮碰頭，人行10月底對沖既快又猛，公開市場單周淨投放猛增至6800億元，創逾21個月新高。這再次表明人行維護「流動性合理充裕」言出必行，在11月MLF（中期借貸便利）巨量到期前，市場再度獲得定心丸。

分析人士並指出，未來兩個月除公開市場到期規模巨大外，11月地方債供給規模仍在高峰，在降準機率下降後，預料逆回購+MLF（中期借貸便利）依舊將是對沖主力工具。在穩增長方面，貨幣政策還會聚焦於結構性支援，其中碳減排支援工具何時推出仍是焦點。