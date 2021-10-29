台灣高鐵為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，自10月22日起在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區）舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。高鐵董事長江耀宗特別身體力行帶頭挽袖捐血，號召全體同仁貢獻愛心，更呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，希望透過全線接力的方式，幫助更多人獲得最即時醫療援助。

高鐵公司表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來已邁入第10年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量。高鐵公司呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。

為了鼓勵挽袖樂捐，高鐵公司特別推出「台灣高鐵自動摺傘」，為所有付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽，此次捐出一袋熱血即獲傘一支，捐出第二袋則有其他精美贈品任君挑選，各站數量有限，送完為止。

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動於2021年10月22日從台北站開始，透過各站接力的方式，預定於2022年01月14日桃園站告一段落。台灣高鐵公司希望社會大眾即使面對疫情，仍能踴躍發揮愛心，為血庫挹注血源，敬請有意參加的民眾，除留意各場次舉辦時間，捐血時應注意自身健康狀況外，也要自備口罩並全程佩戴。

高鐵公司希望，藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」。