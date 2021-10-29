主計總處今天公布今年第3季經濟成長率概估為3.8%，較8月預測數3.31%增加0.49個百分點，可望進一步推升全年經濟成長率表現，挑戰6%。

主計總處概估第3季經濟成長率3.8%，優於預測數，主因是國內投資明顯優於預期，出口也續呈擴張所致；不過民間消費受到防疫管制措施影響，表現疲弱，也抵消部分增幅。

根據主計總處8月最新預測，估2021年全年經濟成長率為5.88%，如今第3季經濟成長概估統計優於預期，可望推升全年經濟成長表現。（編輯：潘羿菁）1101029