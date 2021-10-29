星座運勢網站「星座神婆」分享，天秤座、雙魚座、天蠍座、巨蟹座、射手座在11月擁有超強好運，身邊好事不斷，無論是工作或生活都順風順水，度過心想事成的一個月。

▍第五名：天秤座

天秤座11月的運勢蒸蒸日上，擺脫前一段時間的悲觀和焦慮，開始懂得換位思考，為身邊的人著想，人際關係和感情都會順利許多，因為心情變得開闊，心態越來越正向，也讓整個人的身體狀況舒暢許多，遠離病痛。

▍第四名：雙魚座

雙魚座在11月終於能擺脫工作壓力，手邊的瑣事減少許多，工作表現穩定，心態能好好放鬆，享受職場上帶來的成就感，雖然與同事或同業的競爭依然存在，不過這個月能游刃有餘的面對困難，不再倉皇失措，因此能做出不錯的成果。

▍第三名:天蠍座

天蠍座11月思路更加清晰，適合學習新事物，建議可以多安排進修、培訓行程，能看見自己明顯的進步。11月也很適合做投資理財的計畫，能夠精準選中會賺錢的標的，順利累積存款，財運提升的同時也能擁有好人緣，單身的人有機會遇到契合的對象。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座11月偏財運特別旺，可以從娛樂管道獲取額外的錢財，像是買樂透或打牌都特別容易賺到錢，不過投資理財方面要見好就收，如果太貪心容易破財。過去如果在正職特別努力、或是為了某一目標打拚的人，在這個月能開始回收美好的成果。

▍第一名：射手座

射手座11月事業運很旺，同事會成為你的神隊友，提供有力的幫助，讓你的工作表現十分亮眼，長官也會看見你的努力，因此能獲得升職加薪的機會，不過也因為如此，這個月工作量比較大，努力將會獲得加倍的回報，如果正在找工作的人會遇到很好的機會，一定要好好把握。