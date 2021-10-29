裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）為提升技職教育，透過長期車輛捐贈、技師教學，並積極協助學校推動「證照＋實習」目標，培育學子專業知識與實用技能，迄今捐贈車輛已多達58台，不僅累積捐贈數量是國內車廠之最、車型也多是3年內的新車，可以提供學子們接觸最新車款的實作訓練。

除了贊助全國工科技藝競賽，隨著全球汽車工藝技術日新月異，汽車產業在車輛研發及維修技術上的門檻更是提高，納智捷今年持續捐贈車型到學校，包含修平科技大學、國立白河商工及國立臺北科技大學附屬桃園農工等，其中修平科技大學透過受贈車輛推動汽車修護甲級檢定場申請，更進一步精進學子們的汽車修護技術，提升新世代未來投入職場的競爭力。

納智捷為提升台灣的汽車專業技術養成盡一份心力，自2012年來持續捐贈教學車輛予學術單位，迄今捐贈車輛已多達58台，累積近4800萬元，且多為車齡三年內新型智慧車款，藉此長期紮根並提升在地汽車產業發展。

除了積極參與各項公益，納智捷更重視技職教育的紮根與養成，培育優秀汽車職人，以實作訓練、業師計劃、建教合作多管齊下建立良好根基教育，精進學子們對汽車產業的深入了解及專業技藝，推動台灣未來永續發展，讓LUXGEN的汽車不只能滿足市場與消費者的需求，更能成為乘載台灣青年學子啟動汽車夢想的搖籃。