近期零售通路掀起併購熱潮，在全聯吃下台灣第二大量販店大潤發後，業界再度盛傳統一集團要買下家樂福，並積極與家樂福法國總部溝通，最新消息指出，統一集團回應「這是單純的家務事」、「沒有誰跟誰競爭的問題」。

統一集團原本就持有台灣家樂福4成股份，在受到全聯併購大潤發的刺激後，激起鬥志決心買下早有出售傳聞的台灣家樂福，獲利表現佳、年年有盈餘，日前才完成199間頂好超市、25間JASONS超市併購，全台有354家分店，而且台灣是家樂福在亞洲為一據點，外傳法國總部考慮出售，台灣家樂福則是表示，「沒有收到任何訊息，無法回應」。

34年前統一創辦人高清愿到法國與家樂福創辦家族洽談時引進時因為這是法國首次投資台灣的案例，意義重大，所以當時就已經承諾，如果法方有退出台灣或者出售股權，統一承諾會買回股權，繼續承擔責任。

統一集團強調，如果「這樣情況真的發生」統一也會思考各種的步驟，堅守承諾繼續承擔責任。

由於當時家樂福與統一集團協議，罕見由法商主導經營權，持股6成股權，統一企業與統一超商共同持有4成股權，這也成為統一集團轉投資成功案例。