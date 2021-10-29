隨著健康意識抬頭，加上自古以來根深蒂固「瘦即是美」的觀念，瘦身健身的需求風潮逐漸盛行，現代不少人也紛紛嘗試很夯的168間歇性斷食法，就連腎臟科醫師江守山也在粉專直呼「168斷食法把我害慘了！」原來是他在徹底執行168斷食後，腰圍一口氣縮減了3吋，讓網友羨慕直呼「這根本是炫耀文」。

168間歇性斷食法指的是一天24小時中，有16個小時「禁食」，將3餐集中在8個小時內吃完，禁食期間完全不吃任何食物，只能喝水、茶、黑咖啡等沒有熱量的飲料，達到燃燒脂肪、瘦身的作用。

江守山醫師日前就在臉書粉專PO文大喊「168斷食法把我害慘了！」並透露一個半月前發現腰圍胖到了38吋，不少長褲都穿不下，不得已買了3件合腰的褲子，並進行168斷食法，如今腰圍總算瘦回35吋，卻也忍不住埋怨「新買的3件褲子都還沒有穿過第二次就已經嚴重的不合，真是被168斷食法害慘了！」貼文一出引來網友羨慕直呼「我也想像江醫師一樣被害慘」、「我也要當被害人啦」。

也有網友好奇江守山如何執行168斷食法，江則回應，「其實我就是把早餐取消只吃午餐跟晚餐，其他完全一樣，我也沒有辦法運動」。

外科名醫江坤俊過去曾針對168斷食法的原理進行解釋，並提到這主要和人體的兩大重要激素「胰島素」和「升糖素」有關。

當人們進食的時候，血糖上升會促使胰島素分泌，除了降低血糖之外，還能將能量儲存為脂肪，容易讓人體發胖。而升糖素則是幫助血糖上升，當經歷了16小時禁食後，血糖會慢慢下降，此時人體會分泌升糖素，分解肝糖促使血糖回升，提供人體能量。

不過值得注意的是，人體預留的肝醣可用12～14小時，因此一定要超過12小時不進食，才有燃燒脂肪、瘦身的作用，否則就白餓一場了。

除了燃燒脂肪之外，江坤俊引述美國心臟學會期刊中所刊登的一個研究發現，168斷食因為改變腸道菌叢，也有助於降血壓。不過他也提醒，168斷食可能無法適用所有人，需要減肥時，還是要選擇適合自己的減肥方法才能長久有效。