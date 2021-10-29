2021建築園冶獎首度前進桃園市、新竹縣、新竹市、以及苗栗縣等4縣市，不過，原本要集結擴大舉辦的頒獎典禮，因新冠疫情衝擊，主辦單位改變頒獎模式，從10月18日開始，逐一將獎項送至得獎人手上、或是得獎縣市長手上，只留29日的頒獎典禮，現場頒發高雄公私部門得獎者。

2021建築園冶獎29日在漢來飯店舉辦行動頒典禮，針對7個高雄私部門得獎大樓建案、7個得獎透天建案、以及12個高雄公部門得獎項目，現場頒發獎座。

建築園冶獎主任委員黃啟倫29日指出，今年納入桃園市、新竹縣、新竹市、以及苗栗縣等4縣市，這是園冶獎繼2020年首度跨越濁水溪，前進台中市、彰化縣、以及南投縣之後，版圖擴展的一大收獲。

高雄市建築經營協會理事長李正聰表示，第27屆的2021建築園冶獎在疫情的紛擾之下，憑藉著所有人的努力合作，順利完成評選產生得獎作品，由於疫情因素，避免得獎者跨縣市移動，也避免大型的群聚活動，因此，2021建築園冶獎的頒獎，首度採用「行動頒獎典禮」。

他說，從10月18日開始，主辦單位指派專人，親自將獎座，外送到13個縣市給得獎人，10月29日則舉辦高雄場現場頒獎。

李正聰強調，參加園冶獎作品的建商和政府部門，不用繳交任何費用，負責執行園冶獎的高雄市建築經營協會300多位志工，也都完全義務性質，不支領薪水，但遇正事啟動，便立即放下手邊的公司事務，全力投入，希望做到公平 公正和公開。

行政院工程會副主任委員顏久榮29日特別南下頒獎，致詞時指出，主辦單位27年來，為建築業投入心力，改造、帶動國內建築美學、景觀、人文與藝術，並推動環保、綠建築、以及通用設計等風潮，令他感佩。

顏久榮強調，由於建築園冶獎已樹立良好口碑，所以，主委吳澤成特別要代表南下，「就是要替園冶獎背書的」。

今年得獎的高雄市私部門大樓建案，獲得大樓建築景觀類獎項的建案，包括福懋建設「福懋心湛」、鼎宇建設「森風景」、城揚建設「御廳苑」、茂騰建築開發「明日學」、日大建設「日大雍禾」、以及寶象建設「?程序」，綠建築創新和智慧建築等2個特別獎，則從缺，人文美學特別獎頒給日大建設的「日大雍禾」。

高雄透天建築景觀類獎項，共有7家建商的7個建案得獎，包括容誠開發的「沐之文華 No.5」、總贊建設「大賦」、友眾建設「賦砥」、晉有建設「奎隆臻品」、國城建設「朗朗森活」、上揚建設「澄湖麗緻」、以及百立建設「百立仁美」等。

高雄市公共建築景觀類得獎項目共8個，包括高雄文化局的高雄市歷史建築逍遙園修復工程、高雄市87期重劃區公園用地(醒村)環境改善工程、內惟埤生態園區水環境營造工程(陸域工程)、工務局的無障礙之家北區分院興建工程(建築部分)、海洋文化及流行音樂中心新建工程、觀光局的107年度月世界多功能服務設施新建工程、都發局的六龜之心再造計畫第一標工程、以及六龜之心再造計畫第二標工程。

高雄校園建築景觀類得獎者有3項，分別是工務局的高雄市鳳山區五福國小忠孝、仁愛、信義樓校舍拆除及新建工程、高雄前峰國小、以及援中國中等，社區文化景觀營造則由高雄市永安區保寧社區發展協會的「保生藥草園區」獲獎。