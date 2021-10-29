櫃買中心29日表示，光鼎生技（6850）於29日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，光鼎生技成立2004年8月間，董事長兼總經理為蔡守冠，主要經營業務是毛細管電泳儀及其相關耗材及核酸檢測試劑之研發、生產與銷售等，送件時資本額為2億2000萬元。光鼎生技2020年業績，營收1億2362萬元，稅前盈餘2638萬元，每股盈餘1.76元。