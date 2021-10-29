大陸市場煤價漲，銷量減，水泥廠第三季營運預期將呈毛利降、獲利衰退；市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）第三季的獲利年衰退會在10％上下。信大水泥（1109）因大陸市場營占較高，衰退幅度預期有1成5以上。

受到大陸市場出貨減少影響，台泥第三季合併營收268.82億元，比今年第二季減少3.94％，較去年同期衰退9.81％。

受到能耗雙控、限電影響，台泥指出，第三季的9月出貨量已受到影響，雖各地價格或有上漲，但獲利一定會受到衝擊。

銷量減少，加上占生產成本四分之一的煤炭價格，上漲了5成以上，台泥預期，對第三季獲利的衝擊肯定不會小。

亞泥中國所在的營業市場華中地區，雖然受停電的影響程度較低；不過，第三季的煤炭價格大幅度的飆漲，對毛利及獲利的影響度應該是不可避免的。

市場預期，台、亞泥大陸市場第三季的營業毛利率，恐因煤價的飆漲呈下滑，且，有可能會比去年同期下滑3、4個百分點。

除此之外，亞泥持股2成以上、在香港掛牌的山水水泥（691.HK），已公布今年前三季獲利17.8億元人民幣，較去年同期衰退23.6％。以亞泥權益法入帳，山水水泥今年對亞泥的獲利貢獻將大幅減少。

主要大陸市場在南京的信大水泥，近期在法說會上已說明，第三季大陸廠獲利因大陸煤炭價格回升，售價下跌、成本上漲影響下，第三季來自大陸廠的獲利將下滑。

大陸市場的營收占信大水泥整體合併營收的64％，今年8月起，大陸在雨季趨緩下，水泥價格南京地區陸續反彈起漲，不過信大表示，平均價格仍不如去年同期，加上原料煤炭價格高漲、週邊道路維修影響出貨等因素，毛利下降，獲利應較去年衰退。