行政訴訟E化升級新制 11月1日施行 16:412021/10/29 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政訴訟E化升級新制 11月1日施行。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院29日發布《行政訴訟文書使用科技設備傳送辦法》、《行政訴訟書狀規則》等子法，行政訴訟E化升級新制將從11月1日施行，新制上路後，將可提供民眾更便捷的資訊服務，使行政法院持續發揮監督國家依法行政、保障人民權利的功能。 新制度包括，當事人得使用「司法院服務平台」等科技設備傳送書狀、行政訴訟書狀格式及記載方法，首創得以電子文件的形式製作及送達裁判正本。 彰化農民控政府 徵收不成強拆房屋 《鋼鐵股》官田鋼11月續開平盤 前3季每股賺1.64元 #行政訴訟 #E化 #升級 #11月 #日施行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買尋找櫃買系列指數雙冠王 11/1開跑 10:492021/10/29 財經 攸關荷包！屏東縣路口科技執法系統11月全面上路 14:012021/10/29 社會 櫃買系列指數雙冠王 11／1競賽開跑 04:102021/10/29 投資理財 臺中港科技產業園區 三大面向全新升級 04:102021/10/29 產業特刊 元大ESG高股息N 將於11月1日掛牌上市 13:392021/10/29 財經 11月2日再鬆綁 KTV唱歌免戴口罩 04:102021/10/29 焦點要聞 2022武陵櫻花季管制17天 11／1起陸續開放登記 14:112021/10/29 生活 台開案蘇德建入監「罹重病」 僅蹲3天遭北監拒收 12:352021/10/29 社會 組改未完成 政院刪配套期限 04:102021/10/29 金融．稅務 《國際經濟》看緊荷包 日9月家庭支出估跌近4％ 15:232021/10/29 財經 《證交所》元大ESG高股息N 11月1日上市 10:342021/10/29 財經 社會熱門新聞 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 太魯閣49人死李義祥自由5天回籠看守所 檢方抗告成功再羈押 - 社會 人妻逛夜市翹臀被掐一把 還被阿伯嗆：又不是多漂亮 - 社會 新聞透視》陳敏華涉私菸案仍升少將 連三軍統帥也敢騙 侮辱軍銜 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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