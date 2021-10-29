司法院29日發布《行政訴訟文書使用科技設備傳送辦法》、《行政訴訟書狀規則》等子法，行政訴訟E化升級新制將從11月1日施行，新制上路後，將可提供民眾更便捷的資訊服務，使行政法院持續發揮監督國家依法行政、保障人民權利的功能。

新制度包括，當事人得使用「司法院服務平台」等科技設備傳送書狀、行政訴訟書狀格式及記載方法，首創得以電子文件的形式製作及送達裁判正本。