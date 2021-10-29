信義(9940)受惠房市遞延買氣大舉回籠，預售屋及中古屋表現火熱，又有無錫「山水嘉庭」建案亦陸續交屋認列營收，第3季合併營收達到新台幣53.69億元、營業利益8.88億元，分別較去年同期成長47.24%及24.64%，而歸屬本公司業主稅後淨利為7.25億元，同比成長30.29%，每股盈餘為0.98元。

信義房屋指出，國內游資充沛、低利率環境不變、原物料上漲等因素而房價仍將上漲的預期心理，加上國內疫情趨緩下，遞延買氣大舉回籠，預售屋及中古屋成交件數皆成長，而無錫「山水嘉庭」建案亦陸續交屋認列營收，推升第3季單季業績走高，每股盈餘為0.98元。前3季合併營收則達到130.92億元、營業利益20.84億元，分別較去年同期成長46.45%及60.89%，歸屬本公司業主稅後淨利16.76億元，同比成長78.70%，每股盈餘2.27元。

信義房屋統計10月前27天全台門市交易量變化，房市維持第四季旺季交易表現，交易量年增與月增幅度都接近5%，市場買氣仍維持首購當道，總價700~1500萬元產品，成交佔比較上月攀升，而換屋市場則受到央行政策影響，交易佔比略為下滑。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行針對個人第二套房貸進行管制，同時銀行還調高第二套房貸的利率條件，對於名下已有一套房貸的民眾，想要換屋資金上就不像先前寬鬆，實務上也發現民眾換屋對於貸款條件有所疑慮，因此央行新制的確對於換屋產生一些影響，尤其是台北市以外的區域，可能換屋族都偏向一般受薪階級，影響反而比台北更明顯。