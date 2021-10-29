5G進入第二年，老大哥中華電(2412)董事長今坦言，因為今年受到疫情影響，年底200萬用戶數目標達成時間點恐延後。

中華電今(29)日宣佈推動「5G無塑日」系列活動，要透過推廣環保教育、嘗試落實環保、一起體驗環保、到真正力行環保的四部曲規劃，廣撒環保種子在員工、親朋好友及一般大眾的心裡，再搭配5G創新科技應用、全國企業志工的投入，號召所有民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動生活，也由董事長謝繼茂親自出席活動。

謝繼茂表示，身為國內電信服務的領導業者，中華電在環境、社會、公司治理(ESG)等各面向，一貫堅持永遠走在最前面，這次推出「5G無塑日」活動，是運用5G網絡傳播速度與自身分享傳遞的能力，在環境永續發展的路上扮演「開創者」、「領導者」的角色，導引員工積極落實節能減塑、身體力行，未來並將系統性地攜手供應鏈夥伴一起朝減塑、零碳的永續管理目標前進，盡心展現身為「綠色企業」積極促進環境永續、達成永續發展目標。

謝繼茂今被問到5G用戶進度，由於疫情自今年第二季起在台灣進入高峰，謝繼茂坦言，今年底5G的200萬目標恐受疫情影響將延後達成，另外，明年5G資本支出將較今年減少。

日前中華電公會甫因加薪問題出現抗爭，加上軍公教拍板加薪4%、為25年以來最高，謝繼茂說，「中華電也會加薪、且幅度會更高」!